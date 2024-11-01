El ve ayaklarını bağlayıp, halıya sarıp, ağırlıklar bağlayarak denize atmışlar

İstanbul Büyükçekmece'de cansız bedeni denizde halıya sarılmış halde bulunan 24 yaşındaki genç kadının el ve ayakları bağlanarak halıya sarıldıktan sonra, ağırlıklarla denize atıldığı tespit edilirken, zanlılar hakkında istenencezalar da belli oldu.

Büyükçekmece’de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef G.’in öldürülmesine ilişkin fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede 2 şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran günü denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef G. olduğu tespit edilirken cinayete ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, F.B., Y.G. ve Y.A. şüpheli sıfatıyla yer aldı. Fezlekede denizde cansız bedeni bulunan Sedef G.’in halıya sarıldığı, ellerinin koli bandı, ayaklarının ise zincir ve dambıl ile bağlandığının tespit edildiği belirtildi. Sedef G.’in cansız bedeninin sarılı olduğu halı üzerinde halı yıkama fabrikası etiketi bulunduğu da fezlekede aktarıldı. Polis ekiplerince etiketteki firmaya gidildiğinde halının Zafer E. isimli kişi tarafından verildiği ifade edildi. Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınan Zafer E. emlak işi yaptığını söyleyerek halının bulunduğu evi F.B.’ya kiraladığını anlattı. Halının bulunduğu evin F.B. tarafından kiralandığı ve Y.G. isimli şüpheli ile beraber kullanıldığı da soruşturma aşamasında tespit edildi.

Yapılan incelemelerde 4 Haziran günü bir şahsın araç ile Sedef G.’i Y.G.’ün kızı ile birlikte yaşadığı ikamete bıraktığı fezlekede belirtildi. Burada Sedef G. ile Y.G.’ün kızı Y.H.G. arasında tartışma çıktığı ve Y.G.’ün Sedef G. ile beraber F.B. adına kiralanan eve gittiği kaydedildi. F.B.’nın sonradan eve geldiği fezlekede açıklandı. Y.G. ve F.B.’nın Sedef G.’i tespit edilemeyen bir nedenden dolayı burada öldürdükleri, cesedi yok etmek için plan yaptıkları ve bir gün sonra buluşmak üzere evden ayrıldıkları fezlekede aktarıldı. Şüphelilerin 6 Haziran’da tekrar buluştukları ve maktulün cesedini koyacakları valizi, zinciri ve ağırlığı aldıkları da fezlekede ifade edildi.

Ellerini bağlayıp, halıya sarıp, zincir ve dambullarla denize atmışlar

Y.G. ve F.B.’nın Sedef G.’in ellerini koli bandı ile bağladığı, halıya sardığı, ayaklarını zincir ve dambıl ile bağlayıp Mimar Sinan Köprüsü’nden aşağıya attıkları da fezlekede kaydedildi. F.B.’nın daha sonra polise giderek, “Y.G.beni Gürpınar'da bulunan ikametine çağırdı. Eve gittiğimde hareketsiz yatan bir kadın gördüm, kontrol ettim, yaşam belirtisi yoktu. Polise haber vermek istediğimde Y.G. bana silah çekti. Nalburdan zincir ve ağırlık aldıktan sonra kadını halıya sardık. 7 Temmuz günü ise Büyükçekmece sahil tarafına gittik. Cesedi köprü üzerinden suya attık" dediği iddianamede ifade edildi.

Korkunç itiraf

Y.G. ise ifadesinde, maktul Sedef G.'i 4-5 ay öncesinde tanıdığını söyleyerek, “4 Haziran'da kızımla yaşadığım eve geldim. Sedef yanımdaydı. Kızım bizi evden kovdu. Evden kovulunca Sedef G. ile beraber diğer adrese geçtik. Sedef bana burada ellerinin ve ayaklarının kasıldığını söyledi. Sabah olduğunda kötü durumda olduğunu söyledi. F.B.’yı aradım, geldi. Daha sonra F.B. ile tekrar buluşmak üzere ayrıldık. Tekrar buluştuğumuzda nalburdan iki adet zincir, iki adet asma kilit, bant aldık. Aynı gün Sedef'i bıraktığımız adrese gittik. Cesedi halıya sardık. 7 Haziran'da ise cesedi denizle gölün birleştiği mevkiden attık” dedi.

Fezlekede, Y.G.’ün Y.A. aracılığıyla Yunanistan'a gönderildiği ancak daha sonra bir şekilde ülkeye iadesi sağlandığı ve Y.G.’ün Edirne'de yakalandığı belirtildi.

Kanında uyuşturucu tespit edildi

Sedef G.'in Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi işleminin sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu 1 İhtisas Dairesi’nin incelemesinde maktulün kanında uyuşturucu madde bulunduğu, ölümünün uyuşturucu, uyarıcı madde sonucu meydana gelmiş olabileceği ancak baş, boyun bölgesinde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularında ayrıntılı analiz yapılamadığı yönünde değerlendirme yapıldı.

Fezlekede F.B. ve Y.G.’ün ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Y.A.’ın ise Y.G.’ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Yargılamanın yapılması için fezlekenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi bekleniyor.

İHA