Erbakan ölümden döndü; makam aracının korkunç kazayı atlattığı an kamerada

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın otoyolda 150 km hızla giden makam aracının yola atlayan bir köpeğe çarpmamak için son dakikada yaptığı manevra saniye saniye kameralara yansıdı.

AK Parti iktidarının tartışmalı "sokak hayvanları düzenlemesi" ile ilgili itirazlar sürerken 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, başıboş hayvanların “uyutularak” öldürülmesine tepki göstererek “Cenab-ı Allah’ın verdiği bir canı, ancak Cenab-ı Allah alabilir” sözleriyle dile getirmişti.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın makam aracı otoyolda giderken önlerine aniden bir köpek çıktı.

Konvoy halinde giden Erbakan ve korumalarının konvoyu büyük bir kaza atlattı. İddiaya göre Erbakan'ın da içinde bulunduğu makam aracının önüne aniden bir sokak köpeği çıktı. O sırada 150km hızla giden araç küçük bir manevrayla kurtuldu. Görüntüleri yayınlanan anlarda sağ şeritte başka bir aracın olmaması da olası bir kazanın önüne geçiyor.