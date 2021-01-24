Erdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

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Konuya ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon’a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
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