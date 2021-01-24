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  4. 24 Ocak 2021 23:05

Erdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü
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Konuya ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon’a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

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