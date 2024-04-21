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Erdoğan’dan Rabia Naz’ın babasına dava

Erdoğan’dan Rabia Naz’ın babasına dava
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Şüpheli şekilde hayatını kaybeden kızı için mücadele eden Şaban Vatan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine dava açtığını duyurdu.

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümü hala aydınlatılmamışken, baba Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini ‘öldürüldüğü’nü iddia etmişti.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Baba Şaban Vatan, kızının otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, AK Partili Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını öne sürmüştü. Rabia Naz’ın da aralarında olduğu şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili Meclis’te komisyon oluşturulmuştu. Şüphelilerle ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti.

Adalet arayışına devam eden baba Vatan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dava açıldı.

‘Cumhurbaşkanına zincirleme hakaret’ suçlaması yöneltilen Vatan, duruma tepki gösterdi:

“Sn. Erdoğan avukatınızın amacı nedir, yetmedi mi? Hakkımda yıllardır yaşattığınız zülüm, yetmedi mi? 6 yıldır katilleri sokakta gezdiriyorsunuz. Kendi adaletimizi artık kendimiz mi sağlayalım Benim evladım öldürüldü evladım. Lanet Olsun!”

 

Etiketler rabia naz vatan rabia naz recep tayyip erdoğan dava şikayet mahkeme
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