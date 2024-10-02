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Ergenekon kumpası firari eski hakimi yıllar sonra yakalandı

Ergenekon kumpası firari eski hakimi yıllar sonra yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu FETÖ’cü firari eski hakim M.K. , Ankara’da saklandığı evde yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'den aranan eski hakim M.K.'yı Ankara'da gizlendiği evde yakaladı.

Güvenlik kaynaklarına göre, MİT, FETÖ'nün önde gelen isimlerinden biri olan M.K.'yı, bir komşunun ihbarı üzerine takibe aldı. Uzun süren gözetleme sonucunda, sekiz yıldır firari ve meslekten ihraç edilmiş eski hakim M.K.'nın belirtilen adreste yaşadığı keşfedildi.

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin düzenlediği ortak operasyonla, M.K., Ankara Yenimahalle'de bulunan evinde, giysilerinin içine saklanmış halde ele geçirildi.

M.K.'nın evinde yapılan aramada, terör örgütünün üst düzey yönetimiyle iletişim kurmak için kullandığı laptop, tablet, telefon ve diğer dijital aletler ele geçirildi. M.K.'nın, Signal uygulaması aracılığıyla örgütle iletişim kurduğu tespit edildi.

Sekiz yıldır "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla aranan M.K.'nın, FETÖ'nün yargı içindeki yapılanmasında kilit bir rol oynadığı ve örgütle ilişkisini saklandığı yerden sürdürmeye çalıştığı bildirildi.

ERGENEKON DAVASINDA MAHKEME BAŞKANIYDI

M.K., görev yaptığı dönemde, örgüt için hayati önem taşıyan ağır ceza mahkemesi başkanlığı ve özel yetkili hakimlik gibi pozisyonlarda bulunmuş, Erzincan'da dönemin Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de içinde olduğu 14 sanıkla ilgili Ergenekon davasında mahkeme heyeti başkanlığı yapmıştı.

 

Etiketler firari fetö firarisi FETÖ'cü eski hakim ankara operasyon
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