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Erkek öğrencilerini istismarla suçlanan öğretmenin savunması ''pes'' dedirtti

Erkek öğrencilerini istismarla suçlanan öğretmenin savunması ''pes'' dedirtti
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Konya'da, 2 erkek öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kadın öğretmenin yargılandığı davada şüpheli kadın öğretmenin avukatının yaptığı savunma "pes" dedirtti.

Konya'daki bir imam hatip ortaokulunda 2 erkek öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan kadın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin yargılandığı davada 2. duruşma bugün görüldü.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre 31 yaşında, evli ve 2 çocuk annesi kadın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin 13 yaşındaki erkek öğrencisine farklı zamanlarda kendi fotoğraflarıyla birlikte "Bebeğim, aşkım, sevgilim, seni çok seviyorum, birlikte uyuyalım" yazdığı, birçok kez kendisine ait araç ile bir AVM'nin kapalı otoparkına götürerek öğrencisini taciz ettiği iddia edildi.

Aynı kadın öğretmenin yine aynı okulda eğitim gören başka bir erkek öğrencisine de açık fotoğraflarını ve videolarını gönderdiği ve bu öğrencisini de yine AVM otoparkında taciz ettiği öne sürüldü.

İki öğrencinin de velileri tarafından çocuklarının telefonlarında tespit ettikleri mesajlar sonrasında şikayetçi olduğu öğretmen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 106 yıl hapis cezası istemiyle davalık olmuştu.

İlk duruşmaya tutuksuz olarak katılan şüpheli öğretmen 8 Nisan’da görülen ilk duruşmada öğrencisiyle ilişkisini itiraf etmesi üzerine savcılığın talebi üzerine tutuklanmıştı.

Kadın öğretmenin yargılandığı davanın 2. duruşması ise bugün Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken, kadın öğretmenin ilk duruşumanın aksine 2. duruşmaya başı açık katılması dikkat çekti.

Sanık kadın öğretmenin avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunurken, cinsel istismar iddialarını reddederek olayın "sarkıntılık" şeklinde yorumlanabileceğini belirtti.

Ancak sanık kadın öğretmen R.E., akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek kendi avukatını yalanladı.

Mahkeme heyeti ise TCK’nın 32.maddesi gereğince öğretmenin adli tıpa sevk edilmesine karar verdi ve duruşmayı 26 Haziran 2025 tarihine ayına erteledi.

 

Sözcü

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Etiketler kadın öğretmen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni imam hatip ortaokulu cinsel istismar
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