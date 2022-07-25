Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

İstanbul Esenyurt’ta Yunus Emre 379 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Binadan dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Esenyurt’ta Yunus Emre 379 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada yangın çıktı. Binadan dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.