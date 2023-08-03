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Esenyurt'ta bir bekçi ölü olarak bulundu

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İstanbul'da "olayların bitmediği" Esenyurt'ta 28 yaşındaki bir bekçi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliğinde bekçi olarak görevli İ.C.’in (28) ailesi kendisine ulaşamadı. Yaşadığı evin kapısını çalan yakınları cevap alamazken çilingir ile eve girildi. İ.C.’in yüzüstü şekilde yatakta yattığını gören yakınları büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken İ.C.’in hayatını kaybettiği tespit edildi. İ.C.’in burnunda ve yatağında kan izleri bulundu. Sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek çalışma yaptı. İ.C.'in ölüm nedeni henüz bilinmezken cenazesi görevlilerce Adli Tıp Morguna götürüldü.

İHA

Etiketler bekçi istanbul esenyurt
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