Eşine sinirlendi; otomobili ateşe verdi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eşine kızan bir kişi, otomobili yakarak kullanılamaz hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11,30 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Çay Köyü altı yakınlarında meydana geldi. Terkedilmiş olan otomobil yandığı ihbarını alan Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yanan araca müdahale eden ekipler, kısa sürede çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. E.A.’nın jandarmadaki ifadesinde, olayı ailevi sorunları sebebiyle eşi M.A.'ya sinirlendiği için eşinin üzerine kayıtlı otomobilini bu sebeple ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.
Jandarma, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol