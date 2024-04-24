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Eşine sinirlendi; otomobili ateşe verdi

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eşine kızan bir kişi, otomobili yakarak kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11,30 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Çay Köyü altı yakınlarında meydana geldi. Terkedilmiş olan otomobil yandığı ihbarını alan Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yanan araca müdahale eden ekipler, kısa sürede çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. E.A.’nın jandarmadaki ifadesinde, olayı ailevi sorunları sebebiyle eşi M.A.'ya sinirlendiği için eşinin üzerine kayıtlı otomobilini bu sebeple ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Jandarma, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde eşine kızan bir kişi, otomobili yakarak kullanılamaz hale getirdi.

İHA

Etiketler Zonguldak Alaplı otomobil yangın
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