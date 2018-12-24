Sürücülere müjde ! Benzin ve motorinde büyük indirim
Sürücülere müjde ! Benzin ve motorinde büyük indirim
Sıla-Ahmet Kural davasında flaş gelişme ! İddianame kabul edildi
Sıla-Ahmet Kural davasında flaş gelişme ! İddianame kabul edildi
Meteoroloji'den buz gibi uyarı ! Kar, don ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den buz gibi uyarı ! Kar, don ve fırtına geliyor
Emeklilik hayali kuranlar için kritik uyarı ! Son 7 gün !
Emeklilik hayali kuranlar için kritik uyarı ! Son 7 gün !
AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için ilk açıklama
AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için ilk açıklama
Cep telefonundan internet paylaşmak da artık ücretli oldu
Cep telefonundan internet paylaşmak da artık ücretli oldu
TEM'de dehşet ! Hafriyat kamyonu polis aracını biçti
TEM'de dehşet ! Hafriyat kamyonu polis aracını biçti
İYİ Parti'nin 15 belediye başkan adayı daha belli oldu
İYİ Parti'nin 15 belediye başkan adayı daha belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Aralık 2018 15:23

Eşini abisinden kıskanan koca dehşet saçtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisi ile kendisini aldattığını düşünen şahıs, eşini spor salonu önünde pompalı tüfekle yaraladı.

Eşini abisinden kıskanan koca dehşet saçtı
A+ A-

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde abisi ile kendisini aldattığını iddia ettiği eşini sokak ortasında kovalayan şahıs, kadını sığındığı spor salonunda pompalı tüfekle yaraladı. Yaralı kadın kanlar içinde kalırken, silahlı saldırgan spor salonu çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk ilçesi Sümer Sokak üzerinde bulunan SEKA Sporcu Eğitim Merkezi’nde bulunan kafeteryanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce hapishaneden çıkan Sami K. İsimli bir şahıs, kendisini abisi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz K.’yi sokak ortasında elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Şahıs, öfkeli eşini görünce koşmaya başlayan Gülbeyaz K.’ye defalarca ateş etti. Arkasından ateş eden eşinden kurtulmak için yol kenarında bulunan spor salonunun önünde bulunan kafeteryaya sığınmak isterken ateşlenen kurşunlardan birisi bacağına isabet etti. Gülbeyaz K. Kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören kafeterya çalışanlarından birisi koşarak saldırgan Sami K.’nin üzerine atlayarak silahı elinden aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar kalçasını parçaladı
Şahsı etkisiz hale getiren çalışanlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Sami S. gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Gülbeyaz K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk kontrolde pompalı tüfekten çıkan saçmalarla kalçası parçalandığı Gülbeyaz K., ameliyata alındı. Ameliyatı süren Gülbeyaz K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay anını anlatan ismi öğrenilemeyen bir kafeterya çalışanını olayı polis ekiplerine anlattı. Saldırgan kocayı etkisiz hale getirdiğini söyleyen kafeterya çalışanı, kadını ölmekten kurtardığını polis ekiplerine heyecanla anlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

izmit , kocaeli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM