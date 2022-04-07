Eşini baltayla öldüren cani koca için istenen ceza belli oldu

İzmir Buca'da 2019 yılında eşi Sevgi P.'yi baltayla öldüren Yakup P. için istenen ceza belli oldu.

İzmir Buca'da 2019 yılında eşi Sevgi P.'ı baltayla öldüren Yakup P. için istenen ceza belli oldu. Savcı, Yakup P.'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılmasını talep etti.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KENDİNİ İHBAR ETTİ

Buca ilçesinde 1'i engelli 4 çocuk babası Yakup P. ile eşi Sevgi P., 26 Kasım 2019'da, Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katındaki evlerinde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yakup P., eşine baltayla vurdu. Sevgi P. yaşamını yitirdi, polisi arayan Yakup P. ise eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla eve gelen ekipler, P.'ı gözaltına aldı. Sevgi P.'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, Yakup P. ise tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan P., İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada olayı hatırlamadığını söyledi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporla ise sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

"BU SÜREÇ ÇOK UZADI"

Tutuklu sanık Yakup P.'ın yargılanmasına İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki avukatı Fatma Nur Taramış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile P. çiftinin çocukları Melihcan P. katıldı. Sanık avukatları ise mazeret bildirdi. Müşteki avukatları, sanık avukatlarının mazeret bildirip, süreci uzattıklarını söyledi. Duruşmada Melihcan P., "Bu süreç çok uzadı. Kardeşlerimle beraber hepimiz çok yorulduk. Bir an önce karar çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu söyleyen savcı, ifadeler ve toplanan deliller ışığında sanık Yakup P.'ın, Sevgi P.'ı 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılmasını talep etti. Mütalaanın okunmasıyla mahkeme heyeti, sonraki celsede sanık avukatlarının salonda hazır bulunmasına karar verip, duruşmayı erteledi.