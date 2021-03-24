Eşini öldüren kocaya ''adamsın'' diyen şahıs gözaltına alındı

Antalya’da motosikletle giderken takibe aldığı boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahsa "Adamsın adam, adamın kralısın" diyerek tezahürat yapan Serdar A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya'da geçen pazar akşamı işlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan Besat D., boşanma aşamasında olduğu Rabia D. ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti otomobiliyle takibe aldı.



Kısa süren takip sonrası Besat D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia D.'a tabancayla A. etti. Rabia D. kaldırıldığı hayatını kaybederken, kaçan Besat D. ise Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde olayda kullanılan tabancayla yakaladı.

Besat D. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Besat D., adliyeye sevk edilirken, ona destek vermeye gelen arkadaşlarından Serdar A.'in ise "Adamsın adam, adamın kralısın" tezahüratları duyuldu.

GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILDI

Büyük tepki çeken sözlerin ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluyu övdüğü gerekçesiyle Serdar A.'i gözaltına aldı. A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. A., 'işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övme' suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'TÜRK KADINLARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Serdar A., serbest kaldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Besat D.'ın kadın cinayeti işlediğinden haberi olmadığını ve üzgün olduğunu öne sürdü. Serdar A., "Başka işlemler için adliyedeydim. Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür diliyorum. Adliyeye geldim tesadüf oldu, kendisinin de mahkemesi varmış. Ben de kendisini daha öncesinden tanıdığımdan dolayı istem dışı laf söyledim. Yıllardır tanıdığımdan dolayı ağzımdan öyle bir kelime çıktı. Ben, işlediği cinayetmiş, olaydan haberim yoktu. Kadınlardan özür dilerim" dedi.