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  4. 03 Eylül 2018 12:42

Eski cumhuriyet savcısına korkunç infaz ! Çöplükte bulundu

Niğde’de iki yıl önce görevinden istifa eden eski cumhuriyet savcısı, çöplükte kafasından silahla vurulmuş halde bulundu.

Eski cumhuriyet savcısına korkunç infaz ! Çöplükte bulundu
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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sazlıca Kasabası yakınlarında bulunan çöplükte, eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur kafasından silahla vurularak öldürüldü. Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde olayın zanlısı olarak 42 yaşındaki A.A. gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili başlatılan işlemin sürdürüldüğünü belirtirken, eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur’un iki yıl önce görevinden istifa ettiği öğrenildi.

İHA

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