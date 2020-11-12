Eski eş kurbanı Çilem, uzaklaştırma kararına rağmen öldürülmüş!

3 yıl önce hükümlü kadrosundan girdiği Dikili Belediye İmar İşleri Müdürlüğü'ndeki işinden 15 gün önce istifa eden Alper G., dün saat 21.00 sıralarında bir süre önce boşandığı Çilem K. ile İsmetpaşa Mahallesi'nde 32 Sokak ile 13 Sokağın kesiştiği kavşakta karşılaştı. Alper G. ve Çilem K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Alper G., belindeki tabancasını çıkartıp çevredekilerin korku dolu bakışları arasında peş peşe ateşledi. Çilem K., kanlar içinde yere yığılırken Alper G. koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çilem K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNİ BASTI

Alper G., ardından eski kayınvalidesi Selime Ö.'nün evini bastı. Alper G., burada da kayınvalidesi ile evde misafir olan Sibel Y.'ye de aynı tabanca ile ateş etti. Alper G., daha sonra tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selime Ö. ve Sibel Y., ambulanslarla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alper G.'nin cenazesi ise morga gönderildi.

Yapılan araştırmada Alper G. ve öldürdüğü eşi Çilem K.'nin ikinci evlilikleri olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan eski eşi Çilem K.'yi öldürüp, annesi ve komşusunu yaralayan Alper G.'nin, sosyal medya hesabından olay öncesi yaptığı paylaşımı dikkat çekti. Alper G.'nin paylaşımında, "Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandığı ve paylaşıma 'Bedeli var' isimli bir şarkı eklediği görüldü.

DAHA ÖNCE 2 KEZ CEZAEVİNE GİRMİŞ

Alper G.'nin çocuk yaşlardayken Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü için uzun yıllar cezaevinde yattığı öğrenildi. Tahliyesinin ardından geldiği Dikili'de hüküm kadrosundan Belediye'de İmar İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Alper G.'nin geçen yıl da Şerafettin P.'yi çıkan tartışmada bacağından yaralayınca bir kez daha cezaevine girdiği öğrenildi. Yaralama suçundan yattığı cezaevinden de 3 ay önce tahliye olan Alper G.'nin, haziran ayında sosyal medya hesabından paylaştığı emekli polis memuru olan babasından kalan ata yadigarı tabancayla da katliamı gerçekleştirdiği saptandı.

3 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Bu arada Çilem K.'nin 3 ay önce polise başvurup, koruma talebinde bulunması üzerine Alper G. hakkında uzaklaştırma kararı alınıp, kendisine tebliğde bulunulduğu öğrenildi.