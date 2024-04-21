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Eski kız arkadaşa ''kapıda ödemeli'' intikam

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İzmir'de yaşanan ilginç olayda, bir kişi eski kız arkadaşının evine "kapıda ödeme yöntemi" ile peş peşe yemek siparişi verdi. Motokuryeler siparişleri teslim etmek için kapının önünde birikince ortaya bu ilginç görüntü çıktı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi.

Kapıyı açan olmayınca kuryelerin evin önünde siparişleri teslim etmek ve ödeme için beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'de yaşanan ilginç olayda, bir kişi eski kız arkadaşının evine "kapıda ödeme yöntemi" ile peş peşe yemek siparişi verdi. Motokuryeler siparişleri teslim etmek için kapının önünde birikince ortaya bu ilginç görüntü çıktı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kuryeler kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan olmayınca kuryeler, ödeme için evin önünde beklemeye başladı.

İzmir'de yaşanan ilginç olayda, bir kişi eski kız arkadaşının evine "kapıda ödeme yöntemi" ile peş peşe yemek siparişi verdi. Motokuryeler siparişleri teslim etmek için kapının önünde birikince ortaya bu ilginç görüntü çıktı.

Bir süre evin önünde bekleyen kuryeler daha sonra dağıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. (DHA)

DHA

Etiketler motokurye sipariş kapıda ödeme yöntemi kapıda ödeme
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