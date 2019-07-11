Eski koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesinde iki çocuk babası İrfan T., kiraladığı otomobille bir yıl önce boşandığı eşi Güllü K.’nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mehmet K.’nin iş yerine gitti. Yanında getirdiği tüfekle Mehmet K.’ya ateş eden İrfan T., daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Karnından vurularak ağır yaralanan Mehmet K., olay yerine çağrılan ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Eski eşinin annesini öldürüp intihar etti

Öfkeli eski koca, daha sonra İnsuyu Mahallesinde oturan eski eşinin annesi Sevim K.’nin evine giderek, eski kayınvalidesini de sırtından vurduktan sonra geldiği araçla adresten ayrıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevim K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan iki olayın ardından polis ve jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi İrfan T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde cinayet zanlısı İrfan T.’nin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu tespit etti. Uydu takip cihazıyla yeri belirlenen otomobilin bulunduğu adrese giden ekipler, İrfan T.’yi aracın içerisinde kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede İrfan T.’nin aynı tüfekle başına ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden İrfan T. ve Sevim K.’nin cenazeleri otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



İrfan T.’nin bir yıl önce eii Güllü K.’den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ve emniyette eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla kaydının bulunduğu öğrenildi.



