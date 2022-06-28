Eski nişanlısını öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Mersin'de eski nişanlısı Raziye O.'yu uzaklaştırma kararına rağmen sokak ortasında tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Eski nişanlısını öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 10 Ocak'ta iddiaya göre Barış Can U. (24), işe gitmek için evden çıkıp, durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye O.'ın (25) karşısına çıktı.

U., O.'a doğru hızla ilerleyip, tabancasını çekerek peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı.

Mermilerin isabet ettiği O., kanlar içinde yere yığıldı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan O., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Barış Can U. ise ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Barış Can U. hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği U.'un, O.'ı yıllardır sistematik şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğu vurgulandı.

İddianamede, O.'ın sanık hakkında yaptığı şikayetler ile aldırdığı uzaklaştırma kararlarına da yer verildi. Davanın ikinci duruşması, bugün 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık U., SEGBİS ile katılırken, O. ailesi ve avukatlar salonda hazır bulundu.

''KÜFREDİNCE ATEŞ ETTİM''

Duruşmada söz verilen sanık Barış Can U., "Konuşmak için yanına gittim. 'İstemiyorum' dedi, hakaret ve küfredince kendimi kaybedip, ateş ettim. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dedi. O. ailesi ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Karar duruşmasında savcı, sanık U.'un 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, U.'u 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Heyet ayrıca 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.