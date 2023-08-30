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Eskişehir'de korkunç olay! Üvey ağabeyini uykusunda öldürdü

Eskişehir'de korkunç olay! Üvey ağabeyini uykusunda öldürdü
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Eskişehir'de 16 yaşındaki T.E., üvey ağabeyini uyurken pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü.

Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta oturan T.E., sabah saatlerinde yatağında uyuyan üvey ağabeyi A.E.'nin başına pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede A.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. evde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen T.E., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

A.E.’ın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. T.E.’nin ifadesinde, “Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm” dediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler eskişehir üvey ağabey cinayet pompalı tüfek
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