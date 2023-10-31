Esra Erol'daki bu itiraf herkesin ağzını açık bıraktı

Esra Erol'daki ihanet iddiası belgelenirken, eşinin kendisini aldattığını söyleyen kadının "kocam bir erkeğe aşkımlı sözler yazıyor" açıklaması sonrası stüdyo buz kesti.

Esra Erol'da programına eşi B.U. tarafından aldatıldığını söyleyen A.U.'ın sözleri damga vurdu. 30 yıllık evliliğinin 26 yılı boyunca sürekli ihanete uğradığını vurgulayan acılı kadın, artık bunu belgelediğini ifade etti. "Kocam erkekle yazıştı" açıklaması sonrası olayın içyüzünü aktaran A.U., sonunda eşi ile yüzleşti.

Esra Erol, programında yeniden A.U.'ı ağırladı. Kocası tarafından ihanete uğradığını söyleyen A.U.'ın gündem olan açıklamalarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. A.U. ve eşi B.U. canlı yayında yüzleşti.

Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen A.U., onun M.D. isimli bir adamla aşk dolu yazışmalarını fark etmişti. Messenger'dan bu kişiyi görüntülü ararken ekran kaydı alan acılı kadın, karşısına işçileri F.A. çıkınca ihaneti belgelediği için mutlu olduğunu vurgulamıştı.

"Eşimin akrabalarına şunu söylemek istiyorum. Benim bir kötülüğüm varsa 'Biz gelinimizden şikayetçiyiz, sevmiyoruz' desinler. Aramıyorlarsa zaten bu benim iyi biri olduğumu gösterir. Ben eşimin ailesini seviyorum. Ama eşimle hataları yüzünden geçinemiyoruz. Onlar, büyük olarak bizi durdurmaya çalışıyorlar. Ama artık katlanamıyorum." diyen A.U., bu kez Ordu'daki eşi ile programda karşı karşıya geldi.

Esra Erol, "A.U. neden soluğu burada aldı, niye sizden şikayetçi?" diye sordu. B.U.'ın "Ne amaçla orada olduğunu bilmiyorum." yanıtı üzerine "Ben Hatırlatayım mı size?" sorusunu yönelten ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı:

"M.D. isimli kişiyle sosyal medyada olan yazışmanızı yakalıyor. O kişiyi bir arıyor, karşısına iki yıldır şüphelendiği sizin de işçiniz olan F.A. çıkıyor. Yazışmalar çok samimi. ‘’Aşkım’, ‘canım’ ifadeleri var. Acılı, şarkılı, aşk dolu şarkılar paylaşıyorsunuz. F.A. nerede, yanınızda mı?"

B.U.’in "Şarkılar paylaştığım doğrudur Esra . Benim adıma gece 02.00 gibi M.D. adlı Facebook hesabını eşim A.U. ve kızım patlatmıştır. Bu şeyleri kendileri yazmışlardır. Benim F.A.'le hiçbir bağlantım yoktur. Ben kimsenin yuvasıyla oynayamam." yanıtı daha fazla dayanamayan Esra Erol, su açıklamayı yaptı:

"Siz, 'M.D. isimli hesap sahte açıldı. Sanki ben onunla yazışmışım gibi bir görüntü oluşturuldu.' diyorsunuz. Ama bir saniye. Şimdi ben sahte bir hesap açsam A.U. adına. Onunla senin yazışmaların varmış gibi gösterebilirim. Senin hesabından yazarım. O gelir kendi telefonundaki hesabından yazar. Görüntüdeki yazıya baktığınızda 'B.U. ile A.U. aşk dolu yazışıyorlar!' dersin. Ama ben A.U.'i aradığımda karşıma A.U. çıkmaz. Karşıma kim çıkar? Ben çıkarım. Çünkü hesabı kim açtı? Ben açtım. Bu hesabı sahte olarak mı açtım? Evet. Bu durumda görüntülü aramaya, ya cevap vermem ya da kendimi göstermemeye özen gösteririm. Bu durumda o sosyal medya hesabını kullanan kişi gerçek bir kişi. O, kendi adını değil M.D. ismini kullanıyor. Yani F.A. kendi kendine bir sahte hesap açıyor. Senin kızınla karın böyle bir şey yapmış olsa karşılarına F.A. çıkmaz."

"BU DÜNYA ÜSTÜNDE SENİN KADAR REZİL BİR ADAM YOK!"

A.U. eşinin, evli olan F.A.'le ilişki yaşadığını bir kez daha vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben boşanma davası açtım. Annesine, kardeşine yalvardı. Ben eve dönmedim. İntihara kalkıştı. Ağladı, yine dayanamadım eve döndüm. Ama o bu şekilde devam ediyor. Ben senden boşanmak istiyorum. Bu dünya üstünde senin kadar rezil bir insan yok."

Önceki programda B.U. bir dönem A.U.'ın üzerine H.Y.'ı kuma getirdiğini açıklamıştı. Esra Erol, B.U.'e ne zamandan beri çok eşli yaşadığını sordu. B.U. "2018'de H.Y.'tan sonra kimseyle birlikteliğim olmamıştır." dedi.

ESRA EROL'DAN KÖŞEYE SIKIŞTIRAN SORU

F.A.'le ilişkisi olmadığını söyleyen B.U.'a Esra Erol'dan kilit bir soru geldi. Ünlü sunucu "Aynı gün, aynı şehirlerarası otobüse beraber bindiniz mi?" diye sordu. B.U., eşinin bağırış çağırışlarını fırsat bilip konuyu geçiştirdi.

A.U.'in görümcesi canlı yayına bağlandı:

"Ağabeyim hatalar yaptı. Asla benim gelinimin bir hatası olmadı. Ağabeyim, A.U.’i hep aldattı."

NE OLMUŞTU?

Esra Erol, eşi tarafından aldatıldığını iddia eden A.U.'ı konuk etti.

Esra Erol, A.U.'ı tanıtırken "Eşi tarafından mağdur edilen, üzülen, incitilen, kadınlığı, değerleri, anneliği, her şeyi yok sayılan biri" ifadelerini kullandı. 30 yıllık evliliğinin 26 yılı boyunca sürekli aldatıldığını belirten acılı kadın, "Sürekli hakaret, küfür ve tehdit etti. Psikolojik açıdan beni rencide ediyor. Son 2 yıldır F.A.'le de ilişkisi var." diyerek gözyaşlarına boğuldu. "Ne olursunuz beni bu adamdan kurtarın!" diyen A.U.'ın anlattıkları ekran başındakileri şaşırttı.

Eşi B.U.'in çocuklarına babalık yapmadığını belirten A.U., 4 çocuğu olduğunu ve bu evliliği sürdürmek için ciddi bir gayret gösterdiğini vurguladı.

A.U. yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Eşimle beraber çalışıyoruz. F.A. bizim fındık işçimizdi. Bir yıl çalıştık. İkinci yıl yine bizimle geldi. Fındık sezonu bitti. Eylül ayında bunlar eşimle ilişki yaşıyorlardı. Ben bunlardan şüphelendim ve hep takip ettim. Eşimle de konuştum. Evine gitti kadının, itiraf ettirdim. 'Sen bunu bana yapamazsın!' dedim. Bana 'Defol git!' dedi. Evden çıktım, ağabeyimin evine gittim.

"BU KADINI GETİR, DÖVÜP HINCIMI ALDIKTAN SONRA EVE DÖNECEĞİM"

Ailesini ve komşularını araya koydu. Ben kabul etmedim. Peşimi bırakmadı. En son ona 'Bu kadını getir bana, döveyim hırsımı alayım. Döneceğim' dedim. Kadını aradım. Filan yere onu çağırdım.

“KADINA ‘BUNU BANA NEDEN YAPTIN DEYİP' YUMRUĞU GEÇİRDİM!"

Kadın da adliyenin oraya gelmiş. Kadına 'Sen bana bunu neden yaptın?' deyip yumruğu geçirdim. Orada dövdüm. Ama hak etti. Sonra kocamla eltime gittik. Oradan eltim ve kaynımla bizim eve geldik. Sabah oldu. Bir de ne göreyim. Torunumun yatağında kadının saçları. Eve döndüğüme pişman oldum. Eşim çarşıya çıkıyor, kadının saçları üzerinde eve dönüyor. Aynı saç! Hep inkar ediyor."

"KOCAM, BİR ERKEĞE 'AŞKIM'LI SÖZLER YAZIYOR!"

Bir hafta önce B.U.'in sosyal medya hesabını kullanmaya başladığını belirten A.U., eşinin M.D. isimli bir adamla mesajlaştığını fark etti. Kalp emojili mesajlar gördüğünü belirten acılı kadın, eşinin bu kişiye 'Ben seni seviyorum', 'Senden ayrılmam', 'Ölürüm' gibi müzikler attığını söyledi.

A.U. konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“M.D. beğenmiş. Sonra bir baktım kadın, kendi kızının düğününü koymuş. 'Bu bir adam. Eşim bununla yazışıyor. Böyle bir şey olamaz!' dedim. Bekledim. Gece oldu. Messenger'dan takır takır mesajlar geliyor. Eşim yazışıyor. Ben biliyorum. Bu M.D. isimli hesap, F.A.'e aitmiş."

Esra Erol, "M.D. isimli kişinin F.A. olduğunu nasıl anladın?" diye sorunca A.U. şu açıklamayı yaptı:

"Çünkü bir erkeğe o aşk mesajları yazılmaz. O videolar paylaşılmaz. Kadın da kızının düğününü koymuş. Bunu takip edince ben de yazışmaya başladım biraz. Sonra görüntülü aradım. Ne çıksa iyi? F.A.! Yok böyle bir şey! Ayıp denen bir şey var. Ben karşımda görünce sevindim. Ekran kaydını aldım."

KARISINI ALDATTIĞI KADIN DA EVLİ ÇIKTI!

İhaneti belgelediği için mutlu olduğunu söyleyen A.U., "Yıllardan beri beni bu şekilde aldatıyor. ‘İspatını çıkar!’ diyor. Annesine, babasına yalan söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e el basıyor. WhatsApp'tan bu görüntüyü attım. Ertesi akşam küfürlü, tehditli mesajlar attı. Beni seviyor ve bırakmak istemiyormuş hem de bu kadınla beraber!" dedi.

Yakalanmadan önce eşine bir video attığı ortaya çıkan B.U.'in ağlayıp yalvardığı aktarıldı. B.U.’in F.A. ile görüşmeye devam ettiği belirtildi. F.A.'nın da evli olduğunu vurgulayan A.U., "Eşini aradım. Ona anlattım. Öyle bir şey olamayacağını söyledi. 'Ağabey var' dedim. Ne yaptılarsa anlattım. 'Ben onunla konuşurum' dedi. İnkar etmişler." ifadelerini kullandı.

BİLAL BEY'DEN İDDİALARA YANIT!

Esra Erol, canlı yayına telefonla bağlanan B.U.'e iddiaların doğru olup olmadığını sordu. B.U., "M.D. isimli kişi gerçekte F.A.'dür. Onunla bir ilişkim yok. Yazışma var aramızda doğrudur. Bizim 5 tane torunumuz var. Çocuklarımız var. 2 tane dünürümüz var. Ama ben böyle bir şeye ne katılmak isterim ne de itiraf etmek isterim. Ben evlendiğimden beri sorumluluğumun farkındayım." dedi.

Esra Erol, "F.A. hayatınızın neresinde?" diye sorunca B.U. izleyenleri şaşırtan bir yanıt verdi: "Çok güzel bir soru, cevaplamayacağım."

F.A. ile samimiyeti nedeniyle evliliğinin yıkılma noktasına geldiğini söyleyen B.U., "Bu durumun sebebi F.A. değil, eşim A.U.'dir… 2018'de bir kaza yaptık. Allah kimsenin başına vermesin. Eşim A.U. ve yanında onun kuması yani imam nikahlı eşim H.Y. vardı. A.U. ile H.Y. arabada kavga yaparken bana kaza yaptırdılar. Onları kabul etti sağ olsun. H.Y. gelir yemeğini yer, çayını içerdi. A.U.'in saçını en son H.Y. boyamıştır. O, kuafördür." dedi. A.U. ise üzerine kuma getirilmediğini söyledi.

"Ben akşama kadar çalışıyorum. Eşim kadınla beraber poşet poşet alkol alıp Emine Kolcu'nun evinde toplantı yapıyor. Ben H.Y.'i kabul etmedim. Aldattığını kanıtlamaya çalışıyordum." diyen A.U. sözlerini şöyle sürdürdü:

"H.Y.'a alkol aldırıyor. Onu hamile bırakıyor. Sağı solu arayıp para buldular kürtaj için. Bebeği aldırmış. Ben bunları bilmiyorum sadece duydum. Eşim bana bunları itiraf etti."

F.A. ’la beraber olduğunu yalanlayan B.U., onun şu an yanında olmadığını söyledi. Esra Erol bunun üzerine "H.Y. sizin evinizde kuma olarak yaşadı mı?" diye sordu. B.U. 2 seneye yakın bir süre zarfında aynı evde yaşadıklarını belirtti.

Esra Erol, A.U.'a dönerek "Dürüst olun. Şunu da belirtmek istiyorum: 2 yıl önce bunu kabul ediyor olmanız, 2 yıl sonra başka bir kadını kabul edeceğiniz anlamına gelmiyor. Çocuklarınız babalarının çok eşli olduğunu, annelerin yanına kuma geldiğini gördüler mi?" diye sordu.

"SENİN YANIDA MI YATTI, KOCANIN YANINDA MI?"

A.U., H.Y.'ın zaman zaman evlerine misafir olarak geldiğini belirtti. A.U.'ın sözlerini açıklığa kavuşturmak isteyen Esra Erol, "Hayatım misafir olarak geldiğinde senin yanında mı yattı, kocanın yanında mı yattı?" diye sordu. A.U. "Hayır benim yanımda. Eşime elini sürmedi bile!" dedi.

Esra Erol, H.Y. 'la ilişkisinin bittiğini söyleyen B.U.'e "A.U. ile neden evlesiniz? Boşanın gidin, hayatınızı yaşayın!" dedi. O sırada stüdyoda alkış sesleri yükseldi. Eşinden boşanmak istediğini söyleyen B.U., onunla para pul mevzusu nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını belirtti. B.U., A.U.'ı artık sevmediğini fakat F.A. 'ı sevdiğini vurguladı.