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Evden kaçan pitbull ortalığı birbirine kattı

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Adana'da gece yarısı evden kaçan pitbull cinsi bir köpek aralarında sahibinin de bulunduğu 3 kişiyi yaraladı.

Adana'da evden kaçan pitbull cinsi köpek kendisini almaya gelen sahibini, onun annesini ve ağabeyinin ayağına saldırıp yaraladı. Yaralı aile hastaneye kaldırıldı.

Adana'da gece yarısı evden kaçan pitbull cinsi bir köpek aralarında sahibinin de bulunduğu 3 kişiyi yaraladı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden kaçan pitbull cinsi köpek kendisini almaya gelen sahibi H.S.’nin (51) ayağına saldırdı.

Adana'da gece yarısı evden kaçan pitbull cinsi bir köpek aralarında sahibinin de bulunduğu 3 kişiyi yaraladı.

Oğlunun saldırıya uğradığını gören anne H.S. (78) ve H.S.’nin ağabeyi C.S. (57), yardıma koştu. Ancak hırçın köpek onların da ayağını ısırdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle yaralı ağabey, kardeşi ve annesi pitbull saldırısından kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken pitbull cinsi köpek Adana Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip barınağa teslim edildi.

İHA

Etiketler adana pitbull saldırı evden kaçan pitbull
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