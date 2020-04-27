Evinde bonzai bulunan şahıs: Çocuğa içirip, yemeklere katıyoruz

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saat 07.00’da Edremit, Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde önceden belirlenen 49 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

'Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek ve asayişe müessir olayları önlemek' amacıyla düzenlenen operasyona 28’i rütbeli 362 polis katıldı. Dedektör köpekler ile 3 'drone'nun kullanıldığı operasyonda 309 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

'Uyuşturucu ticareti yaptıkları ile '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' ettikleri saptanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 3 ruhsatsız silah, 2 yivsiz av tüfeği, 133 fişek, 13,67 gram metamfetamin, 31,85 gram bonzai ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyon yapılan evlerden birinde polis, yerde bir miktar bonzai olan poşet buldu. Polisin "Bu ne?" diye sorduğu ev sahibi, “Karımın o, çocuğa içiriyoruz, yemeklere katıyoruz” dedi.