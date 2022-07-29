Evlilik teklifini reddetti diye öldürülen Elif'in katili yakalandı

İstanbul Üsküdar'da evlilik teklifini kabul etmeyen 30 yaşındaki Elif G.'yi öldüren Koray G. gözaltına alındı. Zanlı adliyeye sevk edilirken ''İnsan sevdiğini öldürür mü?'' dedi.

İstanbul Üsküdar'da geçen hafta, evlenme teklifini kabul etmeyen Elif G.'yi öldüren zanlı Koray G. (32) Kadıköy'de yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, olayın kaza olduğunu iddia etti.

Üsküdar'da kuaför Elif G., kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray G. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Teknik ve fiziki takibin ardından katil zanlısı Kadıköy'de yakalandı.

İfadesinde olayın kaza olduğunu iddia eden zanlı, "Korkutmak için silahımı çıkardım. Bu sırada otomobilden atlamaya çalıştı. Onu tutmaya çalışırken silah patladı" dedi.

Elif G.'yi, acil servise kadar götürüp kaçtığını itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi.

"İNSAN SEVDİĞİNİ ÖLDÜRÜR MÜ?''

Adliyeye sevk edilen şüpheli, basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusu üzerine "İnsan sevdiğini öldürür mü?'' diye tepki gösterdi.

KATİLİN OLAYDAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Koray G.'nin cinayetten sonra güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koray G.'nin otomobilini park etmesi, devamında ise yürümesi yer aldı.

DHA