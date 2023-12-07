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Fabrikada korkunç ölüm! Kaynar su kazanında öldü

Fabrikada korkunç ölüm! Kaynar su kazanında öldü
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Çorum'da bir kereste fabrikasının kaynar su kazanına düşerek ağır yaralanan 29 yaşındaki işçi yaşam mücadelesini kaybetti.

Çorum'da geçen hafta çalıştığı kereste fabrikasının kaynar su kazanına düşen H.G., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. T24'ün haberine göre, 6 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.G.'in cenazesi bugün Çorum'da ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilcek.

H.G.' in ölümü sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

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