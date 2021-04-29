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Fahri konsolosun öldüğü kaza kamerada

Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer’in de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

Kaza, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp dijital tabelaların bulunduğu direğe çarptı. Kazada, Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ve iş insanı Ahmet Demirhan ile eşi Ayşe Demirhan yaşamını yitirdi. Uluer çifti Nevşehir’de, Demirhan çifti ise Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde toprağa verildi.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak direğe çarpıp, takla attığı görüldü.

DHA

Etiketler kazakistan nevşehir fahri konsolos trafik kazası
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