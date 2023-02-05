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Fatih’te korkutan yangın: İş hanı alevlere teslim oldu

Fatih’te korkutan yangın: İş hanı alevlere teslim oldu
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir restoranın baca kısmından sıçrayan yangın iş hanını sardı.

Cağaloğlu Mahallesi Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Caddesi üzerindeki 5 katlı iş hanında saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, iş hanının zemin katında bulunan restoranın bacasından sıçrayan alevler, kısa sürede iş hanını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hanı saran alevlere güçlükle müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından söndürüldü. İş hanında büyük çapta maddi hasar oluştu.

"İHMALDEN YANGIN ÇIKTI"
Çevre sakini Rıdvan Komi, "İlk başta üst tarafta ufak dumanlar çıkmaya başladı. Biz yangının başladığını anladık ve yetkililere haber verdik. Birden bacadan alev almaya başladı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Muhtemelen ihmalden yangın çıktı. Yaralanan olmadı. Herkes alev almadan tahliye edilmişti" dedi.

Etiketler bina yangın restoran
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