  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. FETÖ'ye günaydın baskını: 28 şüpheli gözaltında

FETÖ'ye günaydın baskını: 28 şüpheli gözaltında

Güncelleme:

Mersin’de FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda bazı şahısların asker ve emniyetin mahrem imamları olduğu, bazılarının ise bylock kullandığı belirlendi.

Bunun üzerine operasyon için bu sabah düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Kapılar koçbaşlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda bazı şahısların asker ve emniyetin mahrem imamları olduğu, bazılarının ise bylock kullandığı belirlendi.

Bunun üzerine operasyon için bu sabah düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Kapılar koçbaşlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Etiketler fetö mersin pdy operasyon gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kaza sonrası ortalık karıştı, öfkelerini aracı parçalayarak çıkardılar
İzmir'de deprem! Çevre illerden de hissedildi
Yaz gelmedi, gelmiyor... Yağışlar devam edecek
Heyelan 2 otomobili böyle yuttu; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Schengen vizesinde yeni dönem
CHP'de ilk genel başkan adayı belli oldu
Dikkat! Mideniz bulanabilir: Dünyanın en kirli aracı böyle temizlendi
Çiğ köfte sevenlere kötü haberi Vedat Milor verdi
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan şoke eden sözler: CHP'deki Atatürkçü kadrolar...
Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu