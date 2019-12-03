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  4. 03 Aralık 2019 18:55

Firari hükümlü kümeste basıldı

Hatay'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı kümeste yakalandı. Yakalanan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gödnerildi.

Firari hükümlü kümeste basıldı
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Hatay'da "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma suçundan" hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı kümeste yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Kaya'nın saklandığı adres tespit edildi.

Ekiplerin adrese yaptığı baskın sırasında evden kaçan hükümlü, bir başka evin damında bulunan kümese saklandı.

Polislerce yapılan aramada burada yakalanan Kaya, emniyetteki işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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