Fırat Nehri bir genci yuttu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 21 yaşındaki genç kayboldu.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce askerden geldiği öğrenilen S.C.Y. (21), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin suda kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık 6 saattir devam ediyor.

İHA