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  4. 11 Şubat 2018 12:40

Fırında çalışan kadına dayak !

Bolu'da, ekmek fırınında çalışan 31 yaşındaki Esra Ulusan, başka fırının sahibi tarafından tekme tokat dövüldü.

Fırında çalışan kadına dayak !
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Bolu’da, ekmek fırınında çalışan 31 yaşındaki Esra Ulusan, başka bir fırın sahibiyle patronu arasındaki kavgayı polise ihbar ettiği için diğer fırın sahibi tarafından tekme ve yumruklarla hastanelik edildi. Kavga anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Alpagutbey Mahallesi’nde fırın sahibi olan Hüseyin Harem ile daha önceden bir fırın devri nedeniyle başka bir fırın sahibi olan Hidayet Çelik arasında Harem’in işlettiği fırında tartışma çıktı. Harem ile Hidayet Çelik arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Patronu Hüseyin Harem ile diğer fırının sahibi Hidayet Çelik arasındaki kavgayı gören 31 yaşındaki evli ve 1 çocuk annesi Esra Ulusan, durumu polise haber verdi.



Ulusan’ın polisi aramasına sinirlenen Çelik, genç kadına tekme ve yumruklarla saldırarak hastanelik etti. Hüseyin Harem’e de yumruklarla saldıran Hidayet Çelik, fırın sahibinin kanlar içerisinde kalmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların gelmesiyle zorlukla fırından dışarı çıkarılan Çelik, polis ekipleri tarafında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Hidayet Çelik’ten şikayetçi olmak için Bahçelievler Polis Merkezi’ne giden Esra Ulusan ise, polis merkezinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Harem’e ait iş yerinde meydana gelen kavga anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



Yaşadıklarını hasta yatağında anlattı
Olayın Cuma günü meydana geldiğini ve Pazartesi’ye kadar hastanede yatacağını ifade eden Esra Ulusan yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben dışarıda dolabı düzeltiyordum ve bu şahıs gelerek patronuma saldırdı. Daha sonra ben polisi arayınca içeriye saldırdı. Dükkanın içinde patronum birkaç kere onu tuttu. Sonra ilk önce yumruk attı daha sonra kasığıma bir tekme yediğimi hissettim. Tekmeden sonra dizlerimin üzerine yığılmışım. Şikayetçi olmak için polise gittiğimde fenalaşarak hastaneye geldim.”



İHA

bolu , dayak , ekmek fırını
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