Flaş FETÖ itirafı, durmamışlar !

Adana'da FETÖ'ye yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 5 kişiden alınan bilgilerde, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da özellikle TSK ve diğer kamu kurumuna sızma çalışmalarına kripto adamlarıyla devam ettiği ortaya çıktı.



Zanlılardan 9'u adliyeye sevk edilip bunlardan 7'si tutuklanırken, geriye kalan zanlılardan 5'inin de sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye gönderilen bu 5 kişiden Çağrı G. ve Serkan D.'nin terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’u, yakın akrabalarının üzerine çıkarttıkları telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit edildi. Çağrı G., Serkan D. ile birlikte Sedat D., Ali L. ve Mehmet S.’nin, emniyetteki 13 gün süren sorgularında detaylar ortaya çıktı.

Adana'da bir belediyenin ulaşım bölümünde çalışan Çağrı G.’nin, terör örgütü FETÖ/PDY’nin, ‘askeri yapılanma içerisindeki mahrem imamı’ olduğu ortaya çıktı. Zanlının, özellikle ilk ve ortaokul düzeyindeki çocukların aileleriyle bağlantıya geçip, onların güvenini kazandıktan sonra bu çocukların örgütün ideolojisi doğrultusunda eğitilip, askeri okullara yönlendirdiği, örgütün de böylelikle Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdığı belirlendi.



Çağrı G.’nin, çocukluktan itibaren özel olarak yetiştirilip ordu içinde görev almasını sağladığı kişilerle örgüt arasındaki bağlantıyı sağlayıp, onların aynı zamanda da örgüte sadakat ve bağlılıklarını sınadığı, bu konuda da hazırladığı raporları üstlerine sunduğu tespit edildi. Zanlının sunduğu rapor doğrultusunda da TSK içerisindeki terfi ve atamaların gerçekleştirildiği bilgisine de ulaşıldı.



Çağrı G.’nin, sadece genç askerleri değil, aynı zamanda da Adana’da kritik noktalarda yer alan askeri üs ve birliklerde görevli üst düzey rütbeli askerleri de farkına varmadan ‘sadakat testi’ne tabi tutup, onlar hakkında hazırladıkları raporları da yine üstlerine sunduğu öğrenildi. Şüphelinin raporu doğrultusunda Mahmut S.’nin, ‘teğmen’ rütbesine yükseltilmesi planlandığı, ancak ‘kanlı darbe girişimi’ nedeniyle terfinin ertelendiği belirlendi.



Bir özel şirkette işçi olan Serkan D.’nin de, örgütün kamu yapılanması içerisinde ‘mahrem imam’ olarak sorumluluk üstlendiği ortaya çıktı. Zanlının, Adana’daki kamu kurum ve kuruluşlarında kimin nereye yerleştirileceği konusunda söz sahibi olduğu belirlendi. Tıpkı Çağrı G. gibi sadakat ve bağlılıklarını sınadığı kişiler hakkında raporlar hazırlayan Serkan D.’nin üstlerine sunduğu, bu raporlara göre de atamaların yapıldığı tespit edildi.



Silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’nin ‘kripto imamları’ olan Çağrı G. ve Serkan D. ile birlikte Sedat D., Ali L. ve Mehmet S., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan Çağrı G. ve Serkan D. tutuklanırken, diğer 3 zanlı da 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanıp ‘itirafçı’ oldu ve nöbetçi mahkemece ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.