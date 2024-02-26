Fon vurgunu davasında yeni detaylar: İnternette yaptığı aramalar şoke etti

Ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan bankacı S.E.'nin internette yaptığı aramalar dehşete düşürdü. S.E.'nin intihar yöntemlerini ve Türkiye'ye suçlu iadesi yapmayan ülkeleri araştırdığı ortaya çıktı.

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla eski banka müdürü S.E.'nin de arasında bulunduğu 7 sanıklı dava dosyasına sanıkların telefonları ve dijital materyallerinin incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu girdi. E.'nin telefonunda internet üzerinden "Hangi ilaç öldürür", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", "Suçlu iade etmeyen ülkeler", "intihar çeşitleri", "fare zehiri insanı kaç saatte öldürür", "nasıl intihar edilir" gibi aramalar yaptığı tespit edildi.

Kamuoyunda "Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen S.E.'nin de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dava dosyasına cep telefonu incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu girdi. Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan 200 sayfalık raporda, sanık S.E.'ye ait 4 adet telefon ve 3 adet sim kart, sanık N.C.'a ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık A.Y.'ye ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık A.Y.'ye ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart olmak üzere toplam 13 adet dijital materyal ile imajların bulunduğu 8 adet flash bellek ve 2 adet harddisk incelenerek çözümlemeleri yapıldı.

İNTİHAR YÖNTEMLERİNİ ARAŞTIRMIŞ

Raporda, S.E.'nin telefonunda, 117 bin 334 adet mesaj, fotoğraflar, videolar, notlar, ses kayıtlarının incelendiği kaydedildi. E.'nin telefonunda internet üzerinden yapılan aramalarında 15 Mart- 7 Nisan 2023 tarihleri arasında "Hangi ilaç öldürür", “Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", “İsviçre suçlu iadesi", “Suçlu iade etmeyen ülkeler", “intihar çeşitleri", “fare zehiri insanı kaç saatte öldürür", “nasıl intihar edilir", “kendini asma", “bad cat fare zehiri insana zarar verir mi?", “bilekleri kesmek" gibi aramalar yaptığı tespit edildi. E.'nin "Nuri Bey" diye telefona kayıtlı şahısla yaptığı mesajlaşmaları sildiği de belirlendi. Bu geri getirilen mesajlarda "Bozcaada'ya 300 bin usd borç var çarşamba günü ödeyip orayı üzerine al o pisliklere kalmasın anneme orda bakarsınız", “Sürekli karı koca beni tehdit ediyorlar , bankayı basıyor", "Ben kötü bir şey yapmadım Nuri, iyi kötü herkes birileri kazandı olanlar benim hayatıma oldu, ne bir yuvam oldu ne de bir ailem kaldı", "Herşeyi yüzüne gözüne bulastirdin tek sorumlu sensin durduramadik seni", "Beni takip ettiriyor , herşeyimi kaydediyor telefonlarımı kocası ayrı o ayrı", "S. hersey duzelir yanlis bisey yapma yapilan ne varsa cezasini çekersin", "Çarem yok Nuri herkes beni bir kaşık suda boğar çok ağır ve adice bişi oldu kendimi de mahvettim herkesi perişan ettim insanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti hayatlarını bitirdim" yazdığı görüldü. Öte yandan S.E.'nin cep telefonundan silinen, ancak daha sonra geri getirilen fotoğraflar olduğu da rapora girdi. Ajanda üzerinde bazı isimlerin yer aldığı, bu ibarelerin yanında alınan ve verilen paraların yazdığı, bazen tarih ve notlar yazdığı da görüldü.

N.C.'ın telefonunda yapılan incelemede ise, fotoğraflarda ve kağıt üzerine yazılı notlarda şikayetçilerin isimlerinin yanı sıra; Fatih Terim gibi bazı dava dışı isimlerde yer aldı. Bu kağıtlarda isimlerin yanına bazen miktarlar, bazen tarih ve notlar yazdığı görüldü. Sanık A.Y.'nin telefonu incelemesinde ise, 3 bin 714 mesaj, fotoğraflar, videolar gibi bölümlerin incelendiği, Whatsapp'ın ve diğer uygulamaların 9 Nisan 2023 tarihinden itibaren yüklendiği, telefonun bu tarihten itibaren kullanılmaya başlandığı değerlendirildi. A.Y.'nin 3 farklı kişiye "Telefonu değiştirdim" diye mesaj attığı, çok az veri olduğu ve suçlarla ilgili bulgulara rastlanmadığı kaydedildi. Tutuklu sanık A.Y.'nin de A.Y. ile aynı tarih ve aynı saatlerde telefonlarını kullanmaya başladıkları, telefon değiştirme ve sıfırlamanın birlikte anlaşarak yapmış olduklarının anlaşıldığı kaydedildi. Y.'nin bir numarayla yaptığı yazışmada, “Sizi o zaman uyardım devam ettiyseniz takibi vardır yanarsınız" ibareleri yer aldı.

DHA