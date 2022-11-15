  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Gece yarısı korkunç yangın! Bina alev topuna döndü

Gece yarısı korkunç yangın! Bina alev topuna döndü

Gece yarısı korkunç yangın! Bina alev topuna döndü
Güncelleme:

Edirne’de, metruk durumunda bulunan iki katlı tarihi ahşap bina alevlere teslim oldu...

Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi, Karanfiloğlu Caddesi'nde bulunan metruk haldeki tarihi ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bir yandan çevre güvenliği alırken bir diğer yandan da yangının sıçraması ihtimali nedeniyle yan evlerde yaşayan vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tarihi bina adeta küle döndü.

Mahalle sakinlerinden Hakkı Rast, polis ekiplerinin kendilerini uyandırdığını ve binayı tahliye ettiklerini söyledi. Rast, ailece dışarı çıktıklarında her yerin alevler içinde olduğunu anlattı. Bir diğer vatandaş Zeki Yılmaz, sesleri duyunca dışarı çıktığını ve alevlerin yükseldiğini gördüğünü belirtti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceme başlattı

Etiketler edirne yangın yangın çıktı metruk bina
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Baba Vanga ve Nostradamus'un 2023 kehanetleri korkuttu
Sağlık Bakanlığı'ndan o aşı için ''sakın kullanmayın'' uyarısı
Hava daha da soğuyacak! Yağışlı hava geliyor
Erling Haaland'a ilginç teklif
Akaryakıtta beklenen indirim geldi
Taksim'de teröre karşı ağaçlar kaldırıldı
Dolar, Euro ve altın yüksek uçuyor!
Dilan Çiçek Deniz'den herkesi şaşırtan karar; nişan attı!
Bir ülke diken üstünde: Baba Vanga'nın kehaneti gerçekleşecek mi?
Suriye'den gelmiş, korsan taksicilik bile yapmış!