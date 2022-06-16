Genç adamın feci sonu: Motosikletin kontrolünü kaybetti...

Korkunç olay Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşandı. Kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi D-565 karayolu Balıkesir Akhisar istikametinde saat 15.00 sıralarında Eren H. (21) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi.Korkunç olay Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşandı. Kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden 21 yaşındaki Eren H

Genç adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Eren H.'in aslen Uşaklı olduğu ve İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi.