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Genç hemşirenin şüpheli ölümü! Doktor sevgilisi gözaltına alındı

Genç hemşirenin şüpheli ölümü! Doktor sevgilisi gözaltına alındı
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Aksaray'da sevgilisiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki hemşire, 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın 7'nci katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan S.T., aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi H.İ.A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katından 3'üncü kattaki terasa düştü. Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan T., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.T. otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor H.İ.A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı. S.T.'in cenazesi de otopsinin ardından memleketi Niğde'de toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler aksaray hemşire şüpheli ölüm
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