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Genç kadın evinde ölü bulundu

Genç kadın evinde ölü bulundu
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Batman’ın Kozluk ilçesinde henüz 4 aylık bir bebeği olan genç kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı köyü Uğurlu mezrasında R.C. (21), evinde silahla vurulmuş halde bulundu. 4 aylık bebeği olduğu öğrenilen R.C.'nun cansız bedeni, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılacak otopsinin ile belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler genç kadın şüpheli ölüm batman
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