Genç kadın evinde ölü bulundu
Batman’ın Kozluk ilçesinde henüz 4 aylık bir bebeği olan genç kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı köyü Uğurlu mezrasında R.C. (21), evinde silahla vurulmuş halde bulundu. 4 aylık bebeği olduğu öğrenilen R.C.'nun cansız bedeni, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun yapılacak otopsinin ile belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA
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