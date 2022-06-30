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Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Kocaeli'de bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede döndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pelitli Mahallesi Nilüfer Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan deponun bir bölümünde bulunan az sayıdaki tavuk ve kazlar, itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye alındı.

 

Etiketler geri dönüşüm geri dönüşüm tesisi yangın yangın çıktı itfaiye
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