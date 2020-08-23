Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu son durumu açıkladı

Yapılan son açıklamaya göre, Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da 4 kişi hayatını kaybetti.

Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 kişin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 4'e çıktığını, bunlardan 1'inin kayıp jandarma olduğunu ve kayıp 11 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'a gelen Soylu, AFAD Merkezinde yetkililerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos günü sabah itibarıyla Giresun'da başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini artırdığını söyledi.

Meteorolojinin verdiği bilgilere göre yağmurun 137 kilogram yoğunluğa kadar ulaştığına dikkati çeken Soylu, yağışın birçok ilçeyi etkisi altına aldığını aktardı.

Bakan Soylu, birçok ilçede yağmurun etkisiyle oluşan sel ve heyelanların ciddi hasar meydana getirdiğini ifade etti.

İlgililerle bir araya gelerek değerlendirme yaptıklarını anlatan Soylu, "Şu anda söyleyeceklerimiz, sabah söyleyeceklerimizin çok altında olabilir çünkü hava aydınlandığı zaman göreceğimiz manzaranın biraz daha maliyetinin yüksek olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Soylu, eline aldığı harita üzerinden Giresun'da gün içinde yağışın düştüğü bölgeleri gösterdi.

Yoğun yağış sonrasında Dereli ilçe merkezinde suyun 2 metrenin üzerine kadar çıktığını belirten Soylu, suyun tüm merkezi etkisi altına alabilecek şekilde yükseldiğini dile getirdi.

Bakan Soylu, burada ilk önce 5 vatandaşın mahsur kaldığının söylendiğini anımsatarak, "Çünkü Dereli'ye şu anda ulaşmak da mümkün değil, Dereli yolu da kapalı. Tali yollardan gelen birtakım kurtarma araçları vasıtasıyla bir, iki kurtarma aracı, ekskavatör buradaki vatandaşlarımızı kurtardılar. Şu anda yine Dereli'de bir düğün salonunda 20 vatandaşımız ki biraz önce güvenli bir yere alındıkları da söylendi ama onlarla ilgili de kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

JANDARMA ARACI GÖMÜLÜ KALDI

Kapalı olan yolların bulunduğuna işaret eden Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Tirebolu-Doğankent yolumuz şu anda kapalı. Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, bir ekskavatörde bir operatör de yine maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, bir de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 40-45 metrelik, bir taraftan 10-15 metrelik mesafe olmasına rağmen, suyun yüksekliği sebebiyle ulaşılamıyor.

Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Ulaşılamamasının sebebi, en son 10 dakika önce konuştuğumuzda 3 kilometrelik bir mesafe kaldığı söylendi. Bulundukları yerin hem sağında hem solunda heyelan düştü ve o heyelanın tam ortasında kaldılar. Onlara da ulaşma çalışmaları devam ediyor."

12 KAYIP İHBARI

Şu anda kayıp olduğunu bildikleri yaklaşık 6 kişinin daha bulunduğunu belirten Soylu, "Tirebolu'da 1 kişi, merkez Çaldağ'da 3 kişi, Espiye'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu. Bunun ötesinde, bu bahsettiğim ilçelerin bir bölümünün köylerinden bilgi aldığımız var, bilgi alamadıklarımız var ama şu anda muhtarlarla irtibat kuran arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızın verdiği bilgiler bu noktadadır." diye konuştu.



Soylu, Giresun Dereli, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Doğankent, Çaldağ-İnişdibi yollarının ulaşıma kapandığını, son aldığı bilgilere göre Çaldağ-İnişdibi yolunun açıldığını, diğer yolların da açılması için gerekli çalışmaların yapılmaya çalışıldığını aktardı.

Tüm arama kurtarma ekiplerinin seferber edilmiş durumda olduğuna dikkati çeken Soylu, "AFAD ekiplerimiz çevre illerden şu anda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara'dan hem de Rize'den intikal halindeler. Ankara'dan gelen Samsun'a kadar geldi." ifadesini kullandı.

VATANDAŞLARI UYARDI

Bakan Soylu, Giresun'daki vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur bekleniyor, Meteorolojiden aldığımız bilgiler çerçevesinde. Özellikle Çanakçı'da yağar, o da Görele'yi de etkisi altına alırsa, buradan Görele'deki vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, dere kenarlarında ve suyun basabileceği noktalarda olmamanız gerekmektedir. Bunu şu anda Görele'deki arkadaşlarımız anons ediyorlar, etmeye de devam edecekler. Yine Çanakçı'daki vatandaşlarımıza da aynı duyuruyu yapmak isterim, Doğankent'e de yapmak isterim."

Suya iyice doyan toprağın sel ve heyelana daha da elverişli hale geldiğinin altını çizen Soylu, "Onun için gerekli tedbirleri hem biz alıyoruz hem de vatandaşımızın bu konuda tedbirli olmasını bir kez daha buradan söylemek istiyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

RİZE'DE YARALILAR VAR

Rize'de de şiddetli yağış nedeniyle sel sularına kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı.

Kentte devam eden yağış, İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli ve merkez ilçelerinin yanı sıra merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde hasara neden oldu.

Güneysu ilçesinde Gürgen Deresi taştı, bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Başköy'de bir otomobil sel sularına kapıldı. Sürücü Adem Kayış ve otomobilde bulunan Hamide Kayış araçtan çıkarak kurtulmayı başardı. Yaralanan Hamide Kayış, hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde heyelan altında kalan Mustafa İnce yaralandı. Toprak altından çıkarılan İnce ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yağmur nedeniyle Rize Çarşısı'nı su bastı. Zemin kattaki dükkanlarda hasar oluştu.

Öte yandan, Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesinde mahsur kalan 9 vatandaş jandarma ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerine giden yol ulaşıma açıldı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekipleri, yağış nedeniyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yağışın öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 kişin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 4'e çıktığını, bunlardan 1'inin kayıp jandarma olduğunu ve kayıp 11 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bakan Soylu, "Şu ana kadar 127 vatandaşımız, arama kurtarmada kurtarıldı" dedi.