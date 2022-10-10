Görüntüler İstanbul'dan! Çıplak halde kendini sokağa attı
İstanbul'da sokak ortasında çıplak şekilde yürüyen bir kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Çağlayan'da yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir kadın çıplak şekilde yürürken cep telefonuyla görüntülendi.
Kalabalığa ve akan trafiğe aldırmadan çırılçıplak halde yürüyen kadının kim olduğu öğrenilemezken, sergilediği rahat tavırlar anbean kameraya yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.
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