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Gümüşhane'de heyelan... Korku dolu anlar kamerada

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Gümüşhane’de meydana gelen ve tonlarca toprak kütlesinin hareket ettiği heyelan vatandaşlar tarafından kaydedilirken, korku ve panik anları görüntülere yansıdı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki çok sayıda köye ulaşımı sağlayan Yukarı Kürtün Grup Yolu, Çayırçukur Köyü Çöplüce mevkiinde Kürtün Barajı’nın gövdesine yakın bir noktada meydana gelen heyelan, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gümüşhane’de meydana gelen ve tonlarca toprak kütlesinin hareket ettiği heyelan vatandaşlar tarafından kaydedilirken, korku ve panik anları görüntülere yansıdı.

Tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesinin dağ yamacından koparak yolu kapatması nedeniyle köylere ulaşım sağlayan yol trafiğe kapandı.

Gümüşhane’de meydana gelen ve tonlarca toprak kütlesinin hareket ettiği heyelan vatandaşlar tarafından kaydedilirken, korku ve panik anları görüntülere yansıdı.

Heyelanın yaşandığı alanda bulunan ve o anları kaydeden vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, heyelanın ardından yapılan çalışmalarla yol tekrar trafiğe açıldı.

İHA

Etiketler gümüşhane heyelan heyelan anı karadeniz
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