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Gün'aymadı Türkiyem! Bir kadın daha katledildi

Gün'aymadı Türkiyem! Bir kadın daha katledildi
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Türkiye yine yeni güne bir kadın cinayeti haberiyle başladı. Aydın'da eski kocası tarafından bıçaklanan 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 69 yaşındaki C.T. adlı zanlı, polisi arayarak Efeler Mahallesi 1381 Sokak'ta ikamet eden eski eşini bıçakla öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunda bıçak darbeleri olan 54 yaşındaki Y.Z.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.Z.'nın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, C.T.'ı gözaltına aldı.

 C.T.'ın, ifadesinde taşınmaz mallar üzerinden Y.Z. ile tartıştıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine kadını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Etiketler kadın cinayeti kadın eski eşi eski eş cinayet
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