Hastane güvenliğinden evsiz adamı öldüresiye dayak!

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Samatya Hastanesi güvenliğinin evsiz vatandaşı öldüresiye dövdüğü ve ayırmaya çalışan bir vatandaşın da gözüne telsizle vurulduğu iddia edildi.

Darp edilen vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evsiz vatandaşın yüzünün kanlar içindeki hali görünüyor. Görüntüyü kaydeden kişinin ise, "Arkadaşlar şu an SSK Samatya'nın önündeyiz. Bunu yapan Samatya'daki güvenlik amiridir, onlar bir daha güvenlik amirliği de yapamayacak. Bizim ekibimize de saldırmışlar. Bu adam evsiz adam arkadaşlar..." sözleri duyuluyor.



