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Hastanede intihar şoku! Kadın hasta kendini astı

Hastanede intihar şoku! Kadın hasta kendini astı
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Samsun'da OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 35 yaşındaki kadın hasta kendini asarak intihar etti.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin psikiyatri servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneye 31 Ekim'de yatışı yapılıp tedavi gören Z.S.P. (35) kaldığı odada kendini çarşafla pencere demirine astı. Sağlık çalışanları tarafından asılı halde bulunan Z.S.P., bulunduğu yerden indirilip acil servise kaldırıldı. Z.S.P. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
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