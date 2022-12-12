  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Hastanede park kavgasında kan aktı

Hastanede park kavgasında kan aktı

Hastanede park kavgasında kan aktı
Güncelleme:

İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sivil polis memuru, park meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişiyi silahıyla yüzünden yaraladı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. İddialara göre, tedavi için gelen sivil polis memuru Emrullah G. ile  Mehmet A. arasında araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil oluncaEmrullah G. aracından aldığı silahıyla Mehmet A.'yı yüzünden yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, Emrullah G. olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA

Etiketler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi silahlı kavga park kavgası sivil polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Nebati'den EYT'lileri kızdıran sözler
Tarihin sıfır noktası Gökbelitepe'de müthiş keşif! Arkeoloji tarihine geçti
Fenerbahçe ve Galatasaray Türk statüsünde oynayabilen yıldız isim için karşı karşıya
Antalya kabusa uyandı; okullar tatil edildi!
İşsizlik rakamları açıklandı
Ümit Özdağ'ın paylaştığı kısa film olay oldu
21 ilde yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı
Yeni elektrikli otomobiller Türkiye yollarında! İşte güncel fiyat listesi
Üvey babasının telefonunda çıplak fotoğraflarını gördü, boğarak öldürdü
Brezilya’nın eleneceğini bilmişti; futbolun kahini Dünya Kupası finalini açıkladı