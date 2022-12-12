Hastanede park kavgasında kan aktı

İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sivil polis memuru, park meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişiyi silahıyla yüzünden yaraladı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. İddialara göre, tedavi için gelen sivil polis memuru Emrullah G. ile Mehmet A. arasında araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil oluncaEmrullah G. aracından aldığı silahıyla Mehmet A.'yı yüzünden yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, Emrullah G. olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA