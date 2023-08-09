Hastanede taciz iddiası: Doktora tahliye, genç kıza soruşturma

Muğla'nın Menteşe ilçesinde cinsel istismar ile suçlanan doktor U.S. tahliye edilirken, doktordan şikayetçi olan genç kıza iftira suçundan soruşturma açıldı

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor U.S.'nin, E.Ç. isimli genç kızı muayene ettiği esnada cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Genç kızın şikayeti üzerine açılan davada doktor U.S., cinsel istismar suçundan tutuklu olarak yargılandı. Doktor U.S.'nin avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk haline itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle U.S.'nin tahliyesine karar verildi.

Ayrıca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor F.Ç., savcılığa verdiği ifadede, E.Ç.'nin, U.S.'yi kendisine arkadaş olarak ayarlaması için teklifte bulunduğunu ve bunun üzerine genç kıza tepki gösterdiğini, cinsel istismar iddiasının iftira olduğunu söyledi. Alınan ifadenin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.Ç. isimli genç kız hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı öğrenildi.

E.S., ifadesinde, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu. Çalıştığım kuaföre müşteri olarak gelen aynı hastanede görevli doktor Hülya K.'ya konuyu anlattım. 'Sana bu şekilde muayene yapamaz, polise git şikayetçi ol, zaten daha önce de hakkında bu tür şeyler duymuştum' demesi üzerine şikayetçi oldum." dedi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.

“STETESKOP İLE GİYSİSİNİ AÇMADAN KALBİNİ DİNLEDİM”

Dr. Ufuk S., ifadesinde 6 yıldır devlet kadrosunda hekim olarak çalıştığını anlatıp, "Yaklaşık 1 yıldır da uzman çocuk doktoru olarak görev yapıyorum. Görev yaptığım hastanede çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor. Bazen poliklinik bazen de nöbetçi hekim olarak görev yapıyorum. Hakkımda suç duyurusunda bulunan E.Ç.'yi tanımam ve bilmem. İfadesinde belirtmiş olduğu 4 Temmuz'da çocuk polikliniğinde hizmet vermekteydim. Olay gününü kısmen hatırlıyorum. Çocuğu görsem şu anda hatırlamam. Olay günü odaya tek başına girdi. Yakını olup, olmadığını sordum. Dışarı da yakınının olduğunu söyledi. Ancak yakınını çağırmak istemedi. Kendisine şikayetini sorduğumda solunum sıkıntısı olduğunu, nefes almakta zorlandığını ifade etti. Rutin yaptığım şekilde muayene kısmına geçmesini söyledim. Kısa süre sonra hastanın yanına geçtim. Solunum sıkıntısı olduğu için kalbini dinlemek istedim. Bundan dolayı steteskop ile giysisini açmadan kalbini dinleyip, boğazına baktım. Batın muayenesini yapmak için uzanmasını istedim. Hastanın çamaşırını ya da giysisini çıkarmasını istemedim, kendim de çıkarmadım." dedi.