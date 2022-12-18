Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde önce saat 21.13’te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bugün saat 21.13’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deremin derinliği 11,67 kilometre, büyüklüğü ise 4.8 olarak açıklandı.

Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay" ifadelerine yer verdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından, depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Savaş, "Hatay merkez ve ilçelerimiz ile Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına neden olmamasını diler, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ekiplerimiz görevi başındadır" ifadelerine yer verdi.

"DEPREM ŞİDDETLİYDİ"

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kaymakam Mahmuthan Arslan ile oluşturulan kriz masasında çalışma yaptıklarını söyledi. Belediyeye gelen ihbarları değerlendirmeye başladıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar bize bildirilen ufak tefek hasarların dışında herhangi olumsuz bir durum yok ama deprem şiddetliydi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Kaymakamımızla beraber kriz masasında çalışmalara başladık." dedi.

Yavuz, vatandaşlardan olumsuz durumları belediyenin "344 10 59" numaralı ihbar hattına bildirmelerini istedi.

Vali Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

AFAD BAŞKANI: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan alan taraması sonucunda an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor.

SAVAŞ: EKİPLERİMİZ GÖREVİ BAŞINDA

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından, depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Savaş, "Hatay merkez ve ilçelerimiz ile Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına neden olmamasını diler, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ekiplerimiz görevi başındadır" ifadelerine yer verdi.