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  4. 06 Nisan 2018 17:00

Hurda deposunda patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te hurda deposunda eski demir parçalarını kesmek için kullanılan oksijen tüpünün patlamasıyla 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hurda deposunda patlama: 1 ölü, 4 yaralı
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Gaziantep'teki hurda deposunda, eski demir parçalarını kesmek için kullanılan oksijen tüpünün patlaması sonucu depo sahibi Mehmet Cemal Akkulu (37) yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda meydana geldi. Depodaki demir parçalarını kesmek için kullanılan oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi.

Patlama sonucu hurda deposunun sahibi Mehmet Cemal Akkulu hayatını kaybetti. Akkulu'nun ölüm haberini alarak, olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Patlama sırasında, Akkulu'nun yanında bulunan 4 işçi de hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay yerinde bomba imha uzmanlarının yaptığı araştırma sonrası Mehmet Cemal Akkulu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

DHA

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