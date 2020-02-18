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  4. 18 Şubat 2020 16:21

Husumetlisinin otomobiline çarpıp tüfekle öldürdü

Konya'da çiftçi Ramazan Ç. peşine düştüğü husumetlisinin otomobiline aracıyla çarptı. Çarptıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Husumetlisinin otomobiline çarpıp tüfekle öldürdü
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Konya’da çiftçi Ramazan Ç., peşine düştüğü husumetlisi H.İ.İ.nin otomobiline aracıyla çarptıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kaçan Ramazan Ç., kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Ramazan Ç., yönetimindeki .. .. .. plakalı otomobiliyle, husumetli olduğu 4 çocuk babası çiftçi H.İ.İ'nin peşine düştü. Bir süre sonra Ramazan Ç., otomobiliyle İ. yönetimindeki .. .. .. plakalı otomobile arkadan çarpıp, şarampole düşmesini sağladı. Ramazan Ç., aracından inip direksiyon başındaki İ.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. İ., vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Ramazan Ç. ise otomobilini terk edip kaçtı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği H.İ.İ., tüm çabalara karşın kurtarılamadı

Ramazan Ç. kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA

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cinayet , konya , ihbar
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