İcra kumpasçısı yeniden iş başında!

Adana’da engelli oğluna iş bulup, ona daha iyi bir gelecek sunmak isteyen baba dolandırıcıların tuzağına düştü.

Ankara'dan 2002 yılında emekli olan A.A., ailesiyle birlikte Adana'ya geldi. A.A., daha sonra bir marketin kasap reyonun çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. 2018 yılında N.F., A.A. ile tanışarak kendisini “özel okul sahibi” olarak tanıttı. A.A. doğuştan kalça çıkığı nedeniyle yüzde 25 engelli olan oğlu E.A.'a (36), iş bulmak için N.F.'den yardım istedi. N.F., bahsettiği özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gittiğinde onun işletme sahibi değil, burada “rehber öğretmeni” olduğunu öğrendi.

“Okul açma bahanesiyle 115 bin TL aldı, resmi ortalık için de 180 bin TL istedi”

İddiaya göre, N.F., A.A.'a kendi okulunu kurmak istediğini belirterek,” İsterseniz sen de oğlunla birlikte ortak olabilirsiniz” teklifinde bulundu. Oğluna gelecek sunmak isteyen baba A.A. N.F.'nin teklifini kabul etti. Okulun açılış süresinde N.F., A.A.'dan 5 ay içerisinde 115 bin TL para aldı. N.F. daha sonra A.A.resmi ortalık içinde 180 bin TL daha para istedi. A.A. ise buna yanaşmayarak daha önce verdiği 115 bin TL'yi geri istedi. N.F. ise çeşitli yalanlar söyleyerek parayı vermedi.

“115 bin TL'lik icra takibi başlattı”

N.F. açtığı rehabilitasyon merkezini ruhsat almadan bir süre boyunca işletti. Daha sonra N.F., rehebilitasyon merkezini başkasına devretmek için girişimlere başladı. Durumu öğrenen A.A., daha önce N.F.'ye verdiği parasını tahsil edebilmek için kendisine güvence olarak verdiği 115 bin TL'lik senedin icra takibini başlattı.

“Koronavirüs'ten oğlunu kaybetti, acısını yaşayamadan icralarla uğraştı”

A.A.'ın oğlunun geleceğini temin altına almak için çıktığı bu yolda, N.F.'in kendisine 4 farklı kişi aracılığıyla gönderttiği 650 bin TL'lik icra ile uğraşmaya başladı. 2019 yılı Ağustos ayında koronvirüse yakalanan E.A. hayatını kaybetti. Bir yandan icralarla uğraşan baba A.A. bir yandan oğlunun acısıyla sarsıldı.

“Sahte adreslerle aynı icra dairesi üzerinden işlemleri yaptı”

N.F., önce ‘yasak aşk' yaşadığı Halil B.'nin yakın bir arkadaşı A.Ç. üzerinden A.A. için 13 Şubat 2020'de 42 bin 500 lira, 14 Ağustos 2020'de Halil B. üzerinden 87 bin lira, Halil B.'nin eşi Sultan B. üzerinden de 24 Ağustos 2020'de bu kez 83 bin liralık icra takibi başlattı. N.F., tebligatın A.A.'a ulaşmaması için her defasında yanlış ve sahte adresler verirken, tüm bu icra işlemlerinin de ağırlıklı olarak, aynı icra dairesi üzerinden yapılması dikkat çekti.

“Usulsüz tebligatlar yaparak icraya veriliyor”

Mağdur olan A.A., ”Borcumuz olmadığı halde şahıslar hayali adresler yazarak usulsüz tebligatlar yaparak icraya verilmektedir. İcraya verildiğinde kişinin haberi olmadığından dolayı bir hafta içinde itiraz etmese borcu kabul etmiş oluyor. Şu anda 4 kişi beni borcum olmadığı halde yasal olarak senet taahhütname veya sözleşme olmadığı halde icraya vermiştir. Bu icra adresleri de benim adresim ikamet olmadığı halde dolayısıyla itirazı da hakkımı da kaybetmiş olduğumdan dolayı icrayı kabul etmiş durumuna düşüyorum” dedi.

“PTT memurlarını görevlerini kötüye kullanıyor”

A.A., ”Benim gibi mağdur şu anda aynı kişiler tarafından sekiz aile daha mağdur durumdadır. Bunun önlenebilmesi için bir an önce Adalet Bakanlığı'nın bu işe bir kanun çıkarması gerekmektedir. Hiçbiri ikametgahı olmayan adresler yazarak kişileri icraya verilmektedir. Burada en önemli şey de PTT Genel Müdürlüğü'nün memurluğuna düşmektedir. PTT Genel Müdürlüğü'nün memurları görevini kötüyü kullanmaktadır. Şu anda Adana'da iki tane şahıs bu işi yapmıştır. Bu da ispatlanmış durumda. Oturmadığım adreste beni oturuyormuş gibi işlem yapıp yirmi birinci madde kaşesini basmışlardır. Dolayısıyla da benim adresim orada gözüküyor. Halbuki yasal olarak adresim ora değildir” diye konuştu.

İHA