İğrenç haber ! Kızını taciz eden babaya 28 yıl hapis

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ertuğrul Ç. (39) ve avukatlar katıldı. Son sözleri sorulan tanık, “Ben suçlamaları kabul etmiştim, ama şimdi kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti E.Ç. (13) isimli kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ile cezalandırdı.



"BABAM BENİ TACİZ EDİYOR"

Alınan bilgilere göre olay Emek Mahallesinde gerçekleşti. E.Ç.’nin sınıfında bulunan kız arkadaşları ve rehber öğretmeniyle yaşadıkları sorunlar hakkında konuşurken, “benim sorunum sizinkilerden daha büyük” demesi üzerine şüphelendiği ve ardından “hocam tam tarih veremeyeceğim ama babam beni taciz ediyor” ifadelerini kullandı. Mağdur E.Ç. ardından babasını şikayet ederse borçların annesinin üzerine kalacağını ve kendisini okula göndermeyeceğini söylediği için daha önce şikayetçi olmadığını belirtti. Daha sonra ailesi ile görüşülüp Ertuğrul Ç.'den şikayetçi olundu. Suçunu kabul eden baba sadece bir kere cinsel istismarda bulunduğunu söyledi ve ardından ekiplerce tutuklandı.