İki kardeşin intiharının ardından ''kripto para'' çıktı

Bursa'da kafeterya işleten kardeşler Hasan K. (34) ve Hüseyin K.'nin (31), kripto para piyasasında yüklü miktarda zarar ettiği için intihar ettiği iddia edildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kafeterya işleten 34 yaşındaki Hasan K. ve 31 yaşındaki kardeşi Hüseyin K. kardeşler, iddiaya göre kripto para piyasasında yaptıkları yatırımlarda yüklü miktarda zarar etti.

'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz'

Sabah'ın haberine göre, bu durumu çevresindekilere ileten kardeşler, "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" dedikten sonra, önceki gün bir arkadaşlarına kendilerini İznik'e götürtüp ortadan kayboldu. İki kardeşe ulaşamayan aileleri, jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri ve AFAD ekipleri, balık adamların da desteğiyle gölde arama çalışmalarına başladı.

Önce kıyafetleri sonra cesetleri bulundu

Önce göl kıyısında kardeşlere ait kıyafet ve cüzdanları bulan ekipler, dün de cansız bedenlerine ulaştı. Acı haberi alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Balık adamlar tarafından gölden çıkarılan cesetler, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Sabah